Uber sorprende a sus usuarios con nueva opción en Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Los usuarios de Uber en Costa Rica ya cuentan con una nueva alternativa para movilizarse. La plataforma lanzó Uber Taxi, una opción que permite solicitar taxis rojos directamente desde la aplicación.

El servicio comenzó a funcionar este martes 29 de septiembre y busca integrar el taxi tradicional con la tecnología de Uber.

Usuarios podrán conocer el costo del viaje

Con Uber Taxi, los usuarios podrán conocer un estimado de cuánto pagarán por el recorrido antes de solicitar el servicio.

Las tarifas estarán alineadas con las reguladas para el taxi tradicional.

De esta manera, la plataforma busca brindar mayor transparencia durante la solicitud del viaje.

Además, tanto los pasajeros como los taxistas tendrán acceso a más de 40 funciones de seguridad disponibles dentro de la aplicación.

Más de 300 taxistas ya se registraron

Uber informó que más de 300 taxistas ya se registraron en la plataforma. Los conductores podrán utilizar la aplicación para conectarse con usuarios que buscan un taxi.

Según un estudio de movilidad de CID Gallup presentado por Uber, nueve de cada 10 costarricenses estarían dispuestos a utilizar un taxi rojo si pudieran solicitarlo mediante una aplicación.

Uber Taxi ya funciona en otros países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Chile.

La empresa señaló que esta nueva opción busca ampliar las alternativas de movilidad disponibles para los costarricenses y facilitar la conexión entre usuarios y taxistas mediante tecnología.