Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El turismo en Costa Rica mantiene un balance positivo en lo que va de 2026. Entre enero y octubre, el país recibió más de 2 millones de turistas por vía aérea, un 5 % más que en el mismo periodo de 2025.

Europa registró el mayor crecimiento entre los principales mercados de interés, seguida de América del Norte y América del Sur.

Marcos Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), indicó que la institución continúa reforzando la promoción internacional mediante acciones estratégicas en los principales mercados emisores.

A estos esfuerzos se suma el fortalecimiento de la conectividad aérea, con nuevas frecuencias y vuelos incorporados desde finales de octubre en mercados estratégicos como Canadá, Estados Unidos y Europa, en coincidencia con el inicio de la temporada alta.

Borges señaló que el ICT trabaja de manera coordinada con el sector privado para impulsar un cierre de año positivo y definir estrategias que permitan anticipar y afrontar los desafíos de la temporada turística de 2027, en un entorno internacional cada vez más dinámico y cambiante.

Asimismo, reafirmó el compromiso de fortalecer la competitividad del país y procurar que los beneficios de la actividad turística lleguen a las comunidades de todo el territorio.