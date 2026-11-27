Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Las inundaciones que afectan Barrio Dent, Barrio Escalante y los alrededores de la Universidad de Costa Rica podrían disminuir con la construcción de un túnel subterráneo de 375 metros para canalizar las aguas de la quebrada Los Negritos.

Las municipalidades de San José y Montes de Oca firmaron un convenio que permitirá desarrollar el proyecto, cuyo objetivo es reducir el riesgo de desbordamientos y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, señaló que la infraestructura construida en los años noventa presentó problemas tras una década de funcionamiento.

Por ello, buscan una solución que brinde tranquilidad a quienes viven y transitan por la zona durante los próximos cien años.

Diego Miranda, alcalde de San José, explicó que el acuerdo establece una figura legal para realizar una inversión conjunta entre ambos gobiernos locales.

El proyecto aún requiere estudios, diseños y permisos. La primera etapa espera concluir en 2027 y la construcción comenzaría en 2028. San José destinará 800.000 dólares a los estudios, mientras Montes de Oca recurrirá a un crédito de cinco millones de dólares.