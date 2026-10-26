Triple duelo de leyendas: CardioAspirina le cuenta el enfrentamiento

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Tras una séptima gala llena de sentimientos, talento y una victoria para Rocío Dúrcal, llegó el momento de definir el segundo lugar. Para ello, CardioAspirina presentó un duelo de leyendas.

A diferencia de otras noches, el desempate reunió a tres grandes voces: Amy Winehouse, Javier Solís y Vicente Fernández. Los tres imitadores lo dieron todo sobre el escenario.

Tras una difícil decisión para el jurado, Javier Solís se llevó la victoria del duelo y obtuvo un pase a la semifinal de este 31 de octubre.

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