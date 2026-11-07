Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Un triple choque provoca la muerte de una persona en Río Segundo, cantón central, cerca de las 6:00 a. m. de este sábado.

La colisión involucró dos vehículos livianos y una motocicleta.

Los equipos de emergencia valoraron a tres personas en el lugar. Tras la revisión, declararon a una de ellas sin signos vitales.

Por su parte, las otras dos personas presentaban una condición estable y no requirieron traslado a un centro médico.

Tres unidades atendieron la emergencia

Para atender el accidente, los cuerpos de socorro movilizaron una unidad de soporte básico, una de soporte avanzado y una unidad de rescate.

El personal realizó las valoraciones de los involucrados en el sitio del percance.

El reporte disponible no detalla la identidad ni la edad de la persona fallecida.

Tampoco precisa en cuál de los tres vehículos viajaba al momento de la colisión.

Sin detalles sobre las causas del choque

La información suministrada no establece las circunstancias que provocaron el triple choque en Río Segundo.

Además, no especifica la dinámica del impacto entre los dos carros y la motocicleta.

El balance de la atención confirma una persona fallecida y otras dos estables, sin necesidad de traslado hospitalario tras la valoración.

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