Triple choque deja un muerto y dos heridos en Desamparados

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un choque que dejó una persona fallecida y dos heridas en carretera.

Según la versión preliminar, la colisión ocurrió entre dos vehículos livianos y una motocicleta. Tras el impacto, los socorristas valoraron a una persona sin signos vitales en el sitio y trasladaron a dos pacientes en condición estable al Hospital San Rafael.

El choque ocurrió este martes 3 de noviembre, a eso de la 1:44 a. m., en Desamparados de Alajuela. De momento, no se conoce la identidad de la víctima mortal.

Por: Camila Rosales Méndez

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