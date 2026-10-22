Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó una serie de allanamientos en Limón, Siquirres, donde tres sospechosos quedaron pendientes de detener.

Sobre los sospechosos

El allanamiento ocurrió a las 3:00 a. m. por el delito de homicidio y otros. La entidad judicial hizo públicos sus rostros y pidió a las personas que conozcan su ubicación que brinden la información a la línea 800-800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Los buscados por el OIJ son los siguientes:

Eli Pérez García.

Alejandro Ramírez Palacios, 23 años.

Kevin Orozco Fonseca, 26 años.

En la escena también detuvieron a uno de los sospechosos que habría intentado escapar. Este allanamiento responde a la investigación de una presunta organización criminal. También se le vincula con el homicidio de un barbero en Heredia.

Por: Camila Rosales Méndez

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