Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Tres rutas de autobús figuran entre las que registran más quejas y denuncias de usuarios, según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

En los últimos seis años el ente regulador recibió 778 quejas y denuncias. La mayoría corresponden a procesos formales por calidad del servicio, facturación y acceso.

Las denuncias por calidad suman 381, las de facturación 252 y las de continuidad y acceso 44. Además, el registro incluye además 15 por prestación no autorizada, cinco por daños y 52 por otros temas.

Los recorridos entre San José y Guanacaste acumulan 35 casos, mientras los que conectan San José con Alajuela registran 28.

Asimismo, las rutas entre San José y Pérez Zeledón contabilizan 26 casos; la principal entre San José y Cartago, 19; y las rutas de Pavas, 15.

Los usuarios señalaron que los autobuses no siempre pasan a las horas indicadas. “Yo que viajo todos los días, agarro la ruta de Escazú, es muy mal el servicio”, manifestó un pasajero.

Un especialista en movilidad, David Gómez, señaló que los concesionarios operan de manera independiente, sin revisiones recurrentes del Estado sobre la calidad.

A ello se suma la ausencia de un subsidio estatal para mejorar el servicio.