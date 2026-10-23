Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Tres pescadores cumplen cinco días desaparecidos en Limón, un caso que mantiene inquietas a sus familias, quienes claman por ayuda para intensificar la búsqueda de los hombres.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, las autoridades no han logrado encontrar ningún rastro que indique el paradero de los tripulantes en la zona marítima.

Ana Barrantes, directora guardacostas de Limón, informa que “hemos coordinado acciones con las autoridades de Panamá y contamos con el apoyo de aeronaves de Estados Unidos”.

La situación es crítica para los allegados, que solicitan mayor empleo de recursos para dar con el paradero de los trabajadores del mar.