Tres personas quedan tendidas en carretera tras grave accidente

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Tres personas quedaron tendidas sobre la carretera luego de un accidente de tránsito ocurrido este miércoles en San Rafael de Alajuela.

El reporte de la emergencia ingresó después del medio día, según la información preliminar de atención.

Dos motocicletas chocaron en San Rafael

De acuerdo con los datos iniciales, dos motocicletas colisionaron en el sector de San Rafael, Alajuela.

Tras el impacto, los cuerpos de emergencia encontraron a tres personas tendidas en el suelo.

Los pacientes presentaban varias fracturas, según la valoración preliminar en el lugar.

Ante la gravedad de la situación, los cuerpos de emergencia movilizaron varios recursos para atender a los afectados.

Cruz Roja atiende a los heridos

La atención cuenta con dos unidades básicas y una unidad de soporte avanzado.

Los socorristas realizan la valoración de las personas heridas para determinar su condición y las acciones necesarias.

Por el momento, las autoridades mantienen la emergencia en desarrollo.

Se espera mayor información sobre el estado de salud de los pacientes y las circunstancias que provocaron la colisión.

Noticias Repretel ampliará esta información conforme se conozcan nuevos detalles.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.