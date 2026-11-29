Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

Un choque en carretera dejó a tres personas adultas con múltiples traumas en el sector de San Miguel de Heredia.

Un tráiler y un vehículo liviano protagonizaron la colisión sobre la ruta 32, según el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense.

Cruz Roja atiende a los tres heridos en la ruta 32

La Cruz Roja atiende la emergencia en el lugar del accidente.

En su primer informe, la institución indicó que los tres pacientes presentan múltiples traumas.

Por ahora, los socorristas no han precisado la gravedad de las lesiones de cada persona ni han informado si alguna requirió traslado a un centro médico.

El reporte tampoco detalla en cuál de los dos vehículos viajaban los heridos. Hasta el momento, la Cruz Roja solo ha indicado que los tres son adultos.

¿Qué se sabe sobre las causas del choque?

Las circunstancias que provocaron el choque en carretera aún se desconocen.

El informe ubica el accidente en San Miguel de Heredia.

La información continúa en desarrollo mientras la Cruz Roja atiende a los pacientes en el sitio.

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