Tres personas fueron detenidas tras persecución en Alajuelita

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Tres personas fueron detenidas tras una persecución registrada en Alajuelita, según informaron las autoridades encargadas del operativo.

Los sospechosos viajaban en un vehículo al momento de ser interceptados por los oficiales que participaron en el seguimiento.

“En una acción decidida y valiente, los oficiales logran dar seguimiento a este vehículo e interceptarlo en el cantón de Aserrí. Estas personas fueron aprehendidas inmediatamente y, posteriormente, se verificó que, durante la huida, se deshicieron de tres armas de fuego: dos armas largas y una tipo AR-15”, comentó Edward Martínez, portavoz de la Fuerza Pública.

La detención se concretó luego de que las fuerzas policiales dieran alcance al automotor en el que se desplazaban los implicados.