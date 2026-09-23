Identifican a las tres personas asesinadas en brutal balacera

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Las autoridades identificaron a las tres personas que murieron durante una balacera ocurrida la noche de este martes en Pueblo Nuevo, Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela.

OIJ identifica a las víctimas

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas mortales son un hombre de apellido Salazar, de 31 años, un hombre de apellido Dávila, de 65 años, y una mujer de apellido Dávila, de 47 años.

Además, un hombre de apellido Solano, de 31 años, resultó herido durante el ataque.

Los cuerpos de emergencia lo trasladaron inicialmente al Hospital de San Carlos y posteriormente al Hospital de Alajuela.

El OIJ indicó que permanece estable.

Investigan ataque ocurrido durante la noche

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11 p. m. de este martes. De acuerdo con la información preliminar recopilada por los agentes judiciales, una motocicleta con dos hombres habría circulado por la zona.

Los sospechosos, por razones que todavía investiga el OIJ, habrían disparado en múltiples ocasiones contra una estructura y luego escaparon del lugar.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, que serán trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en el ataque.

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