Tres opciones para preparar casados diferentes

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Preparar un almuerzo casero no tiene por qué convertirse en una tarea complicada.
La chef Carolina Hinestroza compartió una receta de carne en salsa, elaborada con ingredientes naturales y un procedimiento sencillo, ideal para acompañar los tradicionales casados o resolver una comida familiar.
La preparación utiliza bolita de res o posta, que se cocina previamente en una olla de cocimiento lento o de presión, según la preferencia de cada familia. Para darle sabor, se agregan cebolla, chile dulce, cinco dientes de ajo, sal y pimienta.