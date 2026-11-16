Tres opciones para preparar casados diferentes

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Preparar un almuerzo casero no tiene por qué convertirse en una tarea complicada.

La chef Carolina Hinestroza compartió una receta de carne en salsa, elaborada con ingredientes naturales y un procedimiento sencillo, ideal para acompañar los tradicionales casados o resolver una comida familiar.

La preparación utiliza bolita de res o posta, que se cocina previamente en una olla de cocimiento lento o de presión, según la preferencia de cada familia. Para darle sabor, se agregan cebolla, chile dulce, cinco dientes de ajo, sal y pimienta.