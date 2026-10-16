Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Tres mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa fueron extraditados este viernes hacia Estados Unidos, requeridos por el Tribunal de Distrito de Wisconsin por conspiración para poseer cocaína e introducirla al país norteamericano.

Los apellidos son Espinoza Hernández, Campos Barragán y Vidrio López, detenidos el 15 de abril del 2025 en un yate de lujo donde transportaban 840 kilos de cocaína oculta.

La droga fue detectada con un escáner portátil en la embarcación valorada en $1 millón, y las autoridades entregaron a los detenidos a los US Marshals tras los controles migratorios correspondientes.