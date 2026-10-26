Tres jóvenes pescadores tienen una semana desaparecidos

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Tres jóvenes pescadores de Limón suman una semana desaparecidos en el mar Caribe después de que los motores de la lancha El Corongo fallaran y los dejaran a la deriva.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, confirmó que los esfuerzos de búsqueda y rescate se mantienen activos.

La embarcación fue reportada como desaparecida el lunes anterior a 14 millas náuticas de Sixaola, según el reporte oficial.

El último contacto ocurrió mediante una llamada al 911 de Panamá en la que indicaron que se encontraban cerca de Bocas del Toro.

Los pescadores zarparon el domingo previo con insumos para permanecer solo un par de días en alta mar y su objetivo era regresar ese mismo día.

Guardacostas de Costa Rica y Panamá, junto con una patrullera estadounidense, participan en los patrullajes por mar y aire.