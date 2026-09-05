Tres huracanes se forman en el Pacífico: ¿a qué se debe?

Tres huracanes, de nombre Karina, Lowell y Marie, atraviesan el Océano Pacíico con un alto nivel de actividad, que según científicos sería por el calentamiento de aguas debido a un fenómeno.

¿Qué fenómeno?

Se trataría de El Niño. De hecho, se prevé que el fenómeno de este año probablemente se convierta en el más fuerte jamás registrado.

Detalles de los huracanes

Dos de las tormentas alcanzaron esta semana la categoría de huracán mayor. En el caso de Lowell, alcanzó la categoría 5 el miércoles y se debilitó a 3. Podría afectar a Hawaii este fin de semana.

Karina se ha debilitado de categoría 3 a 2 al este de las islas de Hawaii y se prevé que se debilite aún más en las próximas horas.

El huracán Marie se está fortaleciendo y se espera que podría generar fuertes oleajes en algunas zonas de la costa suroeste de México y de Baja California, como también el sur de California.

¿A qué se debe la formación de tres huracanes?

Representa un nivel de actividad elevada característico de El Niño.

Pero, ¿qué es El Niño?

“Es un evento natural de variabilidad climática caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical”, señala la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El pronóstico del mes pasado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), sugirió que este fenómeno tiene un 69% de probabilidad de convertirse en el más fuerte registrado.

Con información de: Telemundo.