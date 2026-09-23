Trasladan en vuelo de emergencia a bebé de tres meses

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Una bebé de tres meses recibió atención de emergencia mediante un vuelo ambulancia que permitió su traslado desde Golfito, Puntarenas, hasta Alajuela.

La operación estuvo a cargo del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), que utilizó la aeronave MSP-024 para realizar el traslado de la menor desde la Zona Sur.

¿De qué se trataba la emergencia?

Se desconoce la situación puntual de salud que tenía la menor. Se sabe que el SVA recibió el reporte por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre la necesidad de realizar el traslado por vía aérea debido a la condición de la bebé.

Tras recibir el aviso, los policías y pilotos del SVA ejecutaron la operación y trasladaron a la paciente de forma segura hasta Alajuela.

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Desde ese punto, la bebé continuó su traslado por tierra hacia un hospital en San José para recibir la atención que requería.

Operación conjunta

En la operación también participaron la Cruz Roja Costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Servicio de Vigilancia Aérea.

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