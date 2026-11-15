Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Cuerpos de emergencia debieron trasladar a una mujer en condición crítica tras sufrir una violenta agresión en la cabeza, esto en el sector de Buenos Aires, Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refirió al caso.

¿Qué se sabe sobre el caso de la mujer agredida en la cabeza?

Según el reporte preliminar, hecho se reportó a eso de las 4:00 a.m. de este 15 de noviembre. En apariencia, su pareja sentimental fue la responsable de la agresión.

¿Qué pasó con esta persona?

Tras los hechos ocurridos, se dio a la fuga.

Traslado

A la víctima la trasladaron en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla. El caso se encuentra en investigación.

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