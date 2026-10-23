Trasladan de emergencia a entrenador del Bayern Munich tras colapsar en entrenamiento

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado este viernes a un hospital de Múnich tras sufrir un colapso mientras observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club alemán.

Permanecerá bajo atención médica

Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica, indicó el Bayern Múnich en un comunicado.

El club también informó que el cuerpo técnico asumirá los entrenamientos y las demás obligaciones del entrenador hasta nuevo aviso.

Trasladado en ambulancia

El técnico belga tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico tras desplomarse. Algunos informes internacionales señalaron la llegada de un helicóptero, aunque finalmente no fue necesario utilizarlo.

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Por el momento, el Bayern Múnich no ha brindado más detalles sobre el estado de salud del entrenador.