Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Dos personas fueron trasladadas de emergencia tras ser atacadas por un perro en el sector de Mercedes Sur, Puriscal.

Cruz Roja brindó los detalles del incidente.

Ataque del perro

Las víctimas son una mujer y un hombre. Producto de las heridas causadas por el animal, la femina fue trasladada en condición urgente, mientras que el masculino en condición crítica.

Ambos fueron llevados al Centro de Atención Integral en Salud de Puriscal (CAIS).

Lesiones

Según indica el reporte, las víctimas presentan lesiones importantes.

Foto con fines ilustrativos.

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