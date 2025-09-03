El MOPT y MINAE aseguran tener la solución para intervenir el Zurquí tras años de estudios, determinando que el derecho de vía de la Ruta 32 no forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y por tanto no requiere una nueva ley para su intervención.

Esta delimitación técnica, que será completada a finales de mes, permitirá iniciar en semanas obras de estabilización en los kilómetros 28 al 31, donde ocurre el 80% de los deslizamientos.

Las autoridades informaron, que mediante la construcción de barreras de control de erosión que buscan resolver el crónico problema de cierres en esta vital vía de comunicación.