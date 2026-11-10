Transportistas se manifestarán este martes frente a Aresep

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Los transportistas se manifestarán este martes frente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como medida de protesta por los incrementos en los cánones que deben pagar en el marchamo del 2027, disposiciones que, según la organización, junto con las del Consejo de Transporte Público (CTP), afectan al sector que reúne aproximadamente 16.000 transportistas en las modalidades de estudiantes, trabajadores y turismo.

La protesta iniciará con una caravana desde el Gimnasio Nacional a las 7:30 de la mañana y luego avanzará hasta las instalaciones de la Aresep, en Santa Ana, donde a las 8 de la mañana se dará una reunión con el regulador general.

El vicepresidente de ATRAE SOS, Marco Chaves, explicó que ese espacio les permitirá exponer los “bemoles del tema del cobro de un canon desmedido, desproporcionado”, un canon que, según indicó, “no tiene una metodología de cobro autorizada y que no llevó los procedimientos correctos para su debida aprobación ni para su debido trámite de aplicación”.

Chaves indicó que están convocando a todos para una manifestación a nivel de la Aresep, precisamente en contra de esta imposición que les están haciendo.