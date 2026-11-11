Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Los transportistas anuncian tres días de protestas en San José debido a su inconformidad con el canon que deben pagar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), incluido en el marchamo 2027.

El anuncio se produce después de que una manifestación de transportistas de turismo, trabajadores y estudiantes a lo largo de la Ruta 27 provocara largas presas en varios sectores de la capital durante horas del día anterior, lo que incrementó los tiempos de traslado y complicó la circulación vehicular.

Los montos del canon oscilan entre 79.000 colones para microbuses pequeños y 252.000 colones para autobuses de hasta 35 pasajeros.

Al sumar este cobro al canon del CTP y otros rubros, algunos transportistas deberán pagar más de 500.000 colones por vehículo en el marchamo.

En el caso del vicepresidente de Atrae Afines, Marcos Chaves, el monto asciende a aproximadamente dos millones y medio de colones.

Chaves afirmó que este cobro nunca se había aplicado al sector de servicios especiales y que los transportistas no lo contemplaron en sus presupuestos anuales porque desconocían su existencia.

“Estamos muy molestos, aquí Aresep le dio la gana literalmente de hacernos un cobro injustificado de un canon inexistente, que ahora tenemos que ver cómo pagamos”, señaló.

Al finalizar la protesta, los transportistas se reunieron con representantes de Aresep, pero no alcanzaron ningún acuerdo.

Por este motivo, anunciaron tres días adicionales de manifestaciones, en las que participarían alrededor de 16.000 transportistas. Además, preparan una medida cautelar ante la institución para intentar suspender el cobro.

Chaves también hizo un llamado a la desobediencia civil y anunció que el sector se negará a pagar el marchamo y los cánones correspondientes. “No vamos a hacer el pago de los marchamos, no vamos a hacer el pago de los cánones. Estamos convocando a una manifestación”, manifestó.

Por su parte, Aresep explicó los fundamentos legales y técnicos que justifican el canon, además de abordar las necesidades del sector y la importancia de trabajar conjuntamente para fortalecerlo y garantizar la sostenibilidad de estos servicios públicos a largo plazo.

La institución indicó que el cobro cuestionado por los transportistas financia parte de sus costos operativos.