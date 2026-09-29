Tránsito anuncia horarios extendidos para la prueba téorica de manejo

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Las personas que necesitan realizar la prueba teórica para obtener su licencia de conducir o recuperar puntos, podrán aprovechar horarios extendidos durante las primeras semanas de octubre.

Medida busca facilitar el acceso a este servicio a las personas que, por razones de trabajo, estudio u otras obligaciones, no pueden utilizar los horarios habituales.

¿Cuándo?

“Igualmente para la semana del 5 de octubre al 16 de octubre, se extenderá hasta las 9:00 p.m., ofreciendo cursos incluso de 6:00 p.m. 9:00 p.m. a toda la población”

Además, las personas podrán matricular el curso regular los sábados, asistir a clase los días 3 y 10 de octubre y realizar la prueba el 17 del mismo mes.

¿Dónde estarán disponibles los horarios?

El horario empleado estará disponible en la sede central Paso Ancho, Pérez Zeledón, Heredia, San Carlos y Río Claro. En las demás sedes se mantendrá el horario habitual de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.

Se aplicará en la modalidad por suficiencia, regular para licencia por primera vez, regular para recuperación de puntos y regular con adecuación curricular, tanto para motocicleta como para automóvil.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.