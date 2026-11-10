Trailero supuestamente se quedó dormido y chocó contra un árbol en Puntarenas

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un trailero protagonizó un aparatoso accidente en horas de la noche de este lunes luego de que, según versiones preliminares de las autoridades, aparentemente se quedara dormido, perdiera el control del vehículo, se saliera de la vía e impactara de forma violenta contra un árbol en el sector del Roble de Puntarenas.

El percance, que partió el contenedor en dos y dejó una parte sobre la carretera, generó un denso congestionamiento vehicular en la vía que comunica la Ruta 27 en Caldera con la Interamericana Norte, debido al transbordo de la mercadería.

Al ser abordado por personeros de la Cruz Roja Costarricense y la Policía de Tránsito, se determinó que el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del licor, lo que pudo haber incidido en el accidente; afortunadamente, el hombre resultó ileso, no requirió traslado a un centro médico y no se reportaron otras personas heridas.

En lo que va del año, la Policía de Tránsito ha realizado más de 12.700 pruebas de alcoholemia, de las cuales 1.379 conductores han sido trasladados a la Fiscalía por superar el límite permitido y enfrentar procesos penales, mientras que a 211 se les sancionó con una multa que supera los 362.000 colones por presentar alcohol en la prueba sin superar el límite.