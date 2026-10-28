Tragedia en España: cifra de muertos supera los 60 e informan posible causa del accidente

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Dos trenes de pasajeros de alta velocidad chocaron este miércoles a primera hora entre Yébenes y Urda, en Toledo. Hasta 4 vagones se descarrilaron y cayeron por un terraplén.

Las primeras informaciones apuntan a cientos de personas afectadas y al menos 68 muertos tras la colisión de los dos trenes.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó al lugar de la colisión y prometió esclarecer lo ocurrido.

El mandatario aseguró que las autoridades investigarán si hubo negligencias o fallos relacionados con el accidente. Además, lamentó que España enfrente dos siniestros graves en sus trenes de alta velocidad en menos de un año.

🚨🇪🇸 ESPAÑA. Imágenes tomadas por un pasajero justo después del accidente de los dos trenes de alta velocidad, que ha dejado ya 64 fallecidos y numerosos heridos. https://t.co/DwVCHuNc1Q — Liliana Franco (@lilianaf523) October 28, 2026

¿Cuál fue la causa del accidente?

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, informó que una falla en el sistema automatizado de gestión del tráfico ferroviario obligó a detener de inmediato todos los trenes de la zona. Sin embargo, posteriormente se autorizó la reanudación de la marcha de uno de ellos, que terminó por colisionar con otro que permanecía detenido en la vía.

Es decir, las primeras informaciones apuntan a un error humano, sin embargo, de momento no se confirma la versión.

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