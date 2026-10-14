Tráficos tardan en promedio 50 minutos para atender accidentes de tránsito en San José

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Los oficiales de tránsito tardan en promedio 50 minutos para atender accidentes viales en San José, donde cada seis minutos ocurre un choque. El tiempo de respuesta en el país pasó de 9 a 30 minutos en apenas tres años.

En Guanacaste, los tráficos tardan hasta 1 hora y 9 minutos en promedio, la cifra más alta del territorio. En Cartago el tiempo alcanza 39 minutos, mientras en Heredia y Alajuela baja a 27 minutos. A nivel nacional hay apenas 70 oficiales por turno y algunas delegaciones trabajan con un solo oficial.

Marcela Aragón Sandoval, del área de fiscalización para el desarrollo de las ciudades, indicó que la Contraloría General emitió un informe al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre la eficiencia de las acciones para reducir la siniestralidad.

Asimismo, el superintendente de Superintendencia General de Seguros (SUGESE), Tomás Soley, propuso arrancar con fotomultas y cámaras que detectan exceso de velocidad, falsos adelantamientos y semáforos en rojo.