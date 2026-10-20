Tradición que pasa de generación en generación ayuda a una comunidad a sentirse mejor

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Don Beto es un caballero que quita enfermedades en su pueblo, y aunque no es médico, es muy efectivo gracias a la tradición que aprendió de su abuelo y su mamá, quienes le enseñaron este oficio de frotar a las personas para sanarlas.

Además, cuando en su comunidad falta el agua, él tiene la solución combinando las energías con la radiestesia, su secreto artesanal para encontrar el vital líquido.

Una de las pasiones de Don Beto son los animales, por lo que nos lleva a conocer a sus chineados, demostrando que es una persona activa que ama la vida y los animales.