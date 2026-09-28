Trabajos para construir el paso elevado en El Coyol iniciarán en enero

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Los trabajos para construir el paso elevado en El Coyol iniciarán hasta enero, según lo previsto, y primero se harán retornos en ambos sentidos.

Esta medida busca ordenar el flujo vehicular en la zona mientras se desarrollan las obras principales de la infraestructura.

Efraim Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que ya se han demolido algunas viviendas y explicó que el contrato suscrito en enero contempla tanto el diseño como la construcción de la obra.

“Ya presentaron el diseño preliminar. Estaba en revisión y se le solicitó a la empresa realizar algunos ajustes. Efectivamente, esperamos arrancar en el verano”, precisó.

La construcción del paso elevado representa una solución clave para mejorar la movilidad en ese sector, aunque los retornos serán la primera fase de intervención.