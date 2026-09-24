Trabajos en paso elevado en el Coyol iniciarán hasta el próximo año

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Los trabajos para construir el paso elevado en el Coyol de Alajuela iniciarán hasta enero del próximo año, según informaron las autoridades del MOPT.

En ese lugar, primero se harán retornos en ambos sentidos antes de comenzar con la construcción de la estructura principal, que busca mejorar la movilidad en la zona.

La obra forma parte de los proyectos de infraestructura que el gobierno ejecuta para descongestionar el tránsito en la provincia de Alajuela y mejorar la seguridad vial en uno de los sectores más transitados.