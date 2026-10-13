¿Tos que no desaparece? Estas señales podrían alertarlo sobre sus pulmones

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La tos persistente, el dolor en el pecho y la fatiga no se deben dejar pasar, porque podrían representar problemas en el pulmón que requieren atención médica oportuna.

El Dr. Adrián Guzmán Ramírez, especialista en oncología médica, explica cuándo una tos deja de ser normal y se convierte en un aviso de que hay algo en el pulmón que se debe atender con urgencia.

El especialista detalla que la tos persistente, el dolor en el pecho y la fatiga juntos son una señal de alerta que nunca debe ignorarse, pues pueden indicar desde afecciones respiratorias comunes hasta problemas pulmonares o cardíacos.