(VIDEO) Toro se escapa y ataca a peatones en parada de bus

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un video difundido en redes sociales y captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que un toro ataca a dos peatones que se encontraban en una parada de autobús, en Nuevo Arenal de Tilarán, Guanacaste.

En las imágenes se observa cómo ambos se suben a una banca para intentar evitar ser embestidos por el animal.

Según la información compartida junto al video, el toro se habría escapado, lo que provocó el incidente. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre personas heridas.

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