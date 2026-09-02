(VIDEO) Fuerte torbellino provoca daños y genera susto entre vecinos

Un fuerte torbellino sorprendió la tarde de este miércoles 2 de setiembre a vecinos de Pozos de Santa Ana, donde la combinación de lluvia y fuertes vientos provocó afectaciones en diferentes estructuras.

Videos y reportes compartidos tras el incidente muestran las condiciones de viento que se presentaron durante el paso del fenómeno.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), se registraron afectaciones principalmente en techos y rótulos de la zona. Además, se reportaron problemas relacionados con cables del tendido eléctrico.

Fenómeno dejó afectación en algunas zonas

El fenómeno también causó preocupación entre vecinos y comerciantes de Pozos de Santa Ana, debido a la intensidad de las condiciones meteorológicas registradas durante la tarde.

VIDEOS DEL TORBELLINO

¿Hay heridos tras el fenómeno?

La Comisión Nacional de Emergencias confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas como consecuencia directa del torbellino.

Además, la institución indicó que no se registran otros incidentes adicionales relacionados directamente con este suceso.

Personal del Comité Municipal de Emergencias se encuentra realizando valoraciones en las zonas cercanas para identificar las afectaciones y determinar si se requiere algún tipo de atención adicional.

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