¡Tome nota! Cuándo revisar los ganglios de los niños 

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Los ganglios son pequeños órganos que se inflaman con frecuencia en los niños cuando combaten resfriados, faringitis o virus comunes.

El Dr. Randall Quesada Rodríguez, pediatra, explica cuál es la función principal de los ganglios en el cuerpo de un niño y por qué se inflaman con frecuencia en la infancia en comparación con los adultos.

El especialista detalla que los ganglios actúan como soldados del sistema inmunitario y que es normal que se inflamen.

Además, explica que se debe llevar al niño al médico si el ganglio sigue inflamado o creciendo después de dos a cuatro semanas.