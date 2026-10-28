Todo planeado: así habría ocurrido la muerte de los primos dentro de un bar

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Ministerio Público sostiene que el doble homicidio de los primos Carlos Barboza Chacón y Jorge Barboza Abarca habría sido planeado y ejecutado por varias personas dentro del bar Dudes, en Heredia centro. El juicio contra nueve imputados comenzó este martes en los tribunales de Heredia.

¿Cómo habrían ocurrido los hechos?

Según la acusación, la noche del 6 de febrero de 2025, los primos llegaron al establecimiento, donde se produjo una discusión entre varias personas.

La Fiscalía señala que el administrador del bar, de apellido Segura Gómez, habría planeado los asesinatos junto con otro imputado, de apellidos Palacio García. Presuntamente, cerraron la única cortina de acceso para impedir que las víctimas escaparan y luego contactaron a otros seis acusados para que llegaran al lugar.

Los primos se golpearon y se atacaron con armas blancas. Según la investigación, cada uno presentaba al menos 66 heridas.

Ocultaron los cuerpos dentro del bar

La acusación indica que, después de los homicidios, los cuerpos fueron introducidos en una refrigeradora y posteriormente enterrados en una fosa dentro del establecimiento.

Seis días después, las autoridades localizaron los cuerpos.

Nueve imputados enfrentan el juicio

Ocho de los acusados enfrentan cargos por dos homicidios calificados, mientras que otro es señalado por favorecimiento real. La Fiscalía sostiene que actuaron de común acuerdo y con funciones distribuidas.

Otros dos imputados se sometieron a un procedimiento abreviado y negociaron con la Fiscalía una pena de dos años de prisión.

Durante la primera audiencia, los nueve acusados decidieron abstenerse de declarar. El juicio continuará este miércoles a las 8:30 a. m., con la declaración de cuatro testigos, entre ellos las madres de las víctimas, un investigador del OIJ y el amigo que acompañó a los primos al bar.