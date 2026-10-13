Tiroteo en San Pedro: reportan dos personas muertas

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Dos personas terminaron fallecidas por arma de fuego tras una balacera reportada la tarde de este martes frente a la bomba Delta, en San Pedro de Montes de Oca.

El incidente generó una alerta a las autoridades, que recibieron el reporte de dos personas heridas en el sitio.

¿Qué se sabe de la balacera en San Pedro?

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió frente a la estación de servicio Delta, en San Pedro de Montes de Oca.

Por el momento, se desconoce qué provocó el ataque y si las autoridades tienen información sobre las personas responsables.

Se espera que los cuerpos de emergencia y las autoridades policiales amplíen los detalles conforme avance la atención del caso.

Se habla de una tercera persona que se encontraba en el vehículo quien es trasladada a un centro médico.

Noticias Repretel mantiene el seguimiento de esta información y actualizará los datos cuando las autoridades confirmen nuevos detalles sobre lo ocurrido.

El caso se encuentra en desarrollo, por lo que todavía no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo.

Tampoco se ha confirmado la identidad de las personas afectadas ni se han brindado detalles adicionales sobre su condición.

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