Tiroides e intestino: ¿qué relación existe entre ambos?

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

La relación entre tiroides e intestino explica por qué las digestiones lentas, los gases y el estreñimiento crónico pueden ser señales de alerta.

El doctor José Edmond Esquivel Vargas detalla que las hormonas tiroideas actúan como un acelerador de las células del cuerpo y del tracto gastrointestinal.

Cuando la glándula produce menos hormonas, el tránsito intestinal se ralentiza y la comida permanece demasiado tiempo en el estómago, lo que provoca digestiones pesadas y estreñimiento crónico.