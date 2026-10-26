Tiroides e intestino: ¿qué relación existe entre ambos?

El doctor José Edmond Esquivel explica cómo la tiroides influye en las digestiones lentas y el estreñimiento.

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La relación entre tiroides e intestino explica por qué las digestiones lentas, los gases y el estreñimiento crónico pueden ser señales de alerta.

El doctor José Edmond Esquivel Vargas detalla que las hormonas tiroideas actúan como un acelerador de las células del cuerpo y del tracto gastrointestinal.

Cuando la glándula produce menos hormonas, el tránsito intestinal se ralentiza y la comida permanece demasiado tiempo en el estómago, lo que provoca digestiones pesadas y estreñimiento crónico.