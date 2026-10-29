¿Tiene piedras en la vesícula? Conozca cuándo es necesario operarse y por qué

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Las piedras en la vesícula obligan a retirar todo el órgano y no solo los cálculos, porque la causa del problema es que la vesícula ya está enferma, según explicó el doctor Manuel Zeledón Ramírez.

El especialista detalló que la colecistectomía se realiza cuando los cálculos biliares provocan síntomas o complicaciones, como dolor intenso y repentino en la parte superior derecha del abdomen o intolerancia a las grasas.

Además, el médico advirtió que los cálculos asintomáticos por lo general no se operan y solo requieren observación médica, mientras que una piedra pequeña que logra salir puede provocar una emergencia en órganos como el páncreas o el hígado.