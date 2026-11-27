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La diabetes tipo 2 exige mantener la glucosa bajo control para evitar que se acumule grasa y se produzca un daño hepático grave, según advierte el doctor Esteban Ruiz Blard.
El gastroenterólogo y especialista en enfermedades orienta sobre cómo la resistencia a la insulina eleva los triglicéridos y favorece la acumulación de grasa en las células hepáticas, un proceso que puede avanzar sin síntomas.
Además, recomienda análisis de sangre y ecografías cuando sea necesario, una dieta similar a la mediterránea y 150 minutos de ejercicio moderado a la semana para proteger el hígado.