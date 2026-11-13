Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Los ticos tardan tres minutos y medio en avanzar 100 metros en carretera, según el Índice de Competitividad Nacional 2026, que evidenció un retroceso en la conectividad vial del país. E

l estudio determinó que 62 cantones registraron indicadores negativos en tiempos de traslado debido al congestionamiento vehicular, y que las presas ya afectan a la mitad de las carreteras nacionales. En los últimos cinco años, el tiempo para recorrer 100 metros pasó de dos minutos con 50 segundos en 2021 a tres minutos con 10 segundos en 2024, hasta llegar a tres minutos y medio este año, un aumento de 40 segundos en cinco años.

Tibás, San José y Flores concentran más del 90% de las calles colapsadas, mientras que en Garavito, donde los atrasos son más intensos, se necesitan 12 minutos para recorrer 100 metros; en Belén, 7 minutos; y en Siquirres, Montes de Oro y Coronado, 6 minutos con 20 segundos.