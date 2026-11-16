Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Dos ticos se convirtieron en las novedades de la Selección Nacional en Córdoba, Argentina: el portero Saúl Durán, de 19 años, y el lateral izquierdo Santiago Ocamica, de 17, quienes se sumaron a los entrenamientos de la selección mayor.

Durán pertenece a las filas de River Plate, llegó al club tras conseguir una prueba en 2024 y ya recibió su primera convocatoria a la reserva, mientras que Ocamica nació en Heredia, vive en Argentina desde los cuatro o cinco años y juega en la reserva de Barracas Central desde julio de 2026, donde ya tuvo sus primeros minutos.

La llegada de Ocamica a la selección es resultado de un seguimiento del cuerpo técnico, según relató el propio jugador, quien agradeció a Manfred Schumann y Ronald González por el seguimiento que venían haciendo con su papá, mirando videos y partidos.