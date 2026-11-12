Testosterona: la hormona que influye en la fuerza, energía y vitalidad

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La testosterona influye en la fuerza, la energía y la vitalidad tanto de hombres como de mujeres, explicó el doctor Gabriel Carmona Rojas en la entrevista de hoy.

El especialista detalló que en los hombres se produce principalmente en los testículos, mientras que en las mujeres existe en menor cantidad pero resulta igual de importante para los huesos y el equilibrio emocional.

Además, Carmona Rojas advirtió que el sueño, la apnea y la falta de vitamina D o zinc afectan la producción de esta hormona.