Testigo relata los últimos minutos de vida de un hombre tras violento accidente en San José

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

Un testigo relató los últimos minutos de vida del hombre que murió este domingo tras un violento accidente de tránsito en el centro de San José.

El conductor chocó contra un árbol y también impactó a un motociclista.

Guido Ureña, supervisor de limpieza urbana de la Municipalidad de San José, presenció las consecuencias del accidente, ocurrido alrededor de las 6:30 a. m.

Testigo intentó auxiliar al conductor

Ureña explicó que 16 trabajadores municipales se preparaban para iniciar su jornada cuando escucharon un fuerte estruendo.

Sin embargo, minutos antes, él había enviado a sus compañeros a trabajar.

Tras escuchar el impacto, salió de su oficina y se acercó al vehículo.

Allí encontró al conductor gravemente herido.

“Lo vi convulsionar dos veces y ahí ya no pudo moverse más”, relató Ureña, quien intentó comprobar sus signos vitales. Además, un médico de un centro hospitalario cercano se acercó para auxiliarlo.

Pese a los intentos, el hombre falleció en el sitio.

Motociclista resultó herido tras el choque

Según el testigo, el vehículo también golpeó a un motociclista que transitaba por la zona.

El conductor perdió el control, invadió la acera y terminó contra un árbol.

Ureña afirmó que una unidad de tránsito seguía al automotor antes del accidente.

No obstante, las circunstancias de esa presunta persecución deben ser confirmadas por las autoridades.

Finalmente, el supervisor señaló que en ese punto ocurren varios accidentes por semana y advirtió sobre la ubicación de una señal de alto.

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