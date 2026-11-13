Terremoto sorprende a Perú

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió la región de Ica, en Perú, este viernes 13 de noviembre, según la información atribuida al Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 11:43 a. m., hora peruana.

Para los lectores costarricenses, esa hora corresponde a las 10:43 a. m. en Costa Rica, debido a la diferencia horaria entre ambos países.

Sismo en Perú tuvo su epicentro en el mar

El reporte ubicó el epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, dentro de la región de Ica.

Por lo tanto, el movimiento se originó en el mar, frente a la costa peruana. La ubicación corresponde al territorio sudamericano y no a una localidad de Costa Rica.

El IGP identificó tanto la magnitud como la ubicación del evento, de acuerdo con los datos suministrados para esta información.

Información disponible sobre el movimiento

La información compartida no detalla la profundidad del sismo ni las intensidades que registraron las comunidades cercanas al epicentro.

Tampoco incluye un balance de personas heridas o daños materiales.

Por esa razón, estos datos no permiten establecer cuáles fueron las consecuencias del movimiento en las localidades de la región peruana afectada.

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