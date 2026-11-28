Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

El United States Geological Survey, de Estados Unidos informó sobre un terremoto en Rusia este sábado 28 de noviembre.

Este tuvo una magnitud de 6,7 y ocurrió en la zona de Yelizovo, Rusia, a eso de las 7:15 de la mañana.

Finalmente, el terremoto tuvo una profundidad de alrededor de 191,0 km y una distancia mínima de 69,4 km.

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