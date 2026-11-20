Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el centro de Perú este viernes 20 de noviembre.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en el interior del país.

El movimiento ocurrió a las 7:09 p. m. en Perú, cuando en Costa Rica eran las 6:09 p. m.

Tras el sismo, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Perú informó que el terremoto no generó un tsunami en la costa peruana.

¿Cómo se sintió el terremoto en Junín?

El sismo se originó a 129 kilómetros de profundidad. En Junín, el instituto reportó una intensidad máxima de grado V en la escala de Mercalli modificada.

Esta escala describe cómo se percibió la sacudida en un lugar específico. Por eso, un mismo terremoto puede sentirse con distinta fuerza de una comunidad a otra.

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