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Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el centro de Perú este viernes 20 de noviembre.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en el interior del país.
El movimiento ocurrió a las 7:09 p. m. en Perú, cuando en Costa Rica eran las 6:09 p. m.
Tras el sismo, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Perú informó que el terremoto no generó un tsunami en la costa peruana.
El sismo se originó a 129 kilómetros de profundidad. En Junín, el instituto reportó una intensidad máxima de grado V en la escala de Mercalli modificada.
Esta escala describe cómo se percibió la sacudida en un lugar específico. Por eso, un mismo terremoto puede sentirse con distinta fuerza de una comunidad a otra.
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