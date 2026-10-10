Terremoto de Panamá puede activar sismicidad en Costa Rica

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

El terremoto de magnitud preliminar 7,7 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre podría generar actividad sísmica en Costa Rica. Así lo explicó Leopold Linkimer, sismólogo de la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El especialista indicó que este fenómeno se conoce como sismicidad inducida o disparada y ocurre cuando un terremoto puede provocar actividad en otras fallas. Sin embargo, aclaró que no sucede en todos los casos y que representa una posibilidad ante eventos de esta magnitud.

“Es posible que se pueda presentar sismicidad en Costa Rica”, explicó Linkimer, quien señaló que podrían ocurrir desde movimientos pequeños hasta algunos de magnitud mayor.

Terremoto se sintió en todo el país

El terremoto ocurrió en la zona de límite entre la placa de Nazca y la microplaca de Panamá. Entre las posibilidades mencionó la interacción entre ambas placas o la actividad de fallas ubicadas en la placa superior, incluida la falla de Azuero.

Por su magnitud, el movimiento se percibió en prácticamente todo el territorio costarricense. El sismólogo explicó que, aunque la intensidad en Costa Rica no fue tan alta, la duración del temblor fue la que más impactó a los ticos.

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Podrían ocurrir réplicas durante los próximos meses

Linkimer también advirtió que Panamá podría experimentar réplicas importantes durante las próximas horas, días, semanas e incluso meses.