Termómetros en Costa Rica podrían superar los 40 °C: conozca las zonas que tendrían más afectación

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Las temperaturas en Costa Rica podrían superar los 40 °C en sectores de la Zona Norte y el Pacífico Norte, según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno de El Niño favorece condiciones secas y un aumento del calor. Los expertos proyectan que diciembre registraría el pico de temperaturas.

¿Cuáles zonas enfrentarían más calor?

En Guanacaste, los termómetros podrían alcanzar los 38 °C, mientras que la Zona Norte registraría hasta 39 °C. Sin embargo, algunos sectores de ambas regiones podrían superar los 40 °C.

Por su parte, el oeste del Valle Central experimentaría temperaturas superiores a los 35 °C. Para enero o febrero de 2027, esa zona podría registrar valores por encima de los 36 °C.

Asimismo, sectores como Orotina y áreas cercanas a Puntarenas podrían presentar temperaturas superiores a los 38 °C.

¿Cuándo comenzará la estación seca?

El IMN prevé que la estación seca se establezca entre el 16 y el 22 de noviembre en el Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Valle Central.

Posteriormente, el Pacífico Sur entraría en esta época a finales de noviembre. Los especialistas anticipan pocas lluvias, incluso en el Caribe, y efectos de El Niño hasta marzo o abril de 2027.

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