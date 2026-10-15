Temas de seguridad serán prioritarios en reunión entre Laura Fernández y Nayib Bukele

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Los temas de seguridad serán prioritarios en la reunión entre Laura Fernández y Nayib Bukele, según lo previsto en la agenda bilateral entre ambos mandatarios.

El presidente de El Salvador recibirá a la presidente este 16 de octubre en un encuentro que abordará asuntos de interés común para ambas naciones centroamericanas.

La cita representa un espacio de diálogo para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y otros temas de la agenda política.

En ese sentido, la mandataria indicó que busca aprender “todo lo que se pueda del modelo penitenciario” aplicado por el presidente salvadoreño.

“Pienso aprovechar mucho el tiempo este próximo viernes, en compañía del señor presidente Bukele y su equipo de trabajo, para traer aún más cosas positivas que puedan beneficiar a Costa Rica”, sostuvo.